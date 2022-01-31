Выпущен процессорный кулер Akasa Alucia H4

Akasa объявила о выпуске башенного кулера Alucia H4. Он способен охладить процессоры с TDP 185 Вт, например Intel Core i7 12700 или AMD Ryzen 9 5950X.

Кулер Akasa Alucia H4 имеет полностью черный радиатор, черные тепловые медные трубки с технологией Direct Contact, что обеспечивает высокий уровень отвода тепла. Модель совместима с разъемами LGA2066/2011/1156/1155/1151/1150/1200 и AMD AM4, в далльнейшем будет добавлена поддержка разъема LGA1700. В комплект поставки входит термопаста Akasa T5 Pro-Grade Plus. Вентилятор Alucia H4 придает кулеру стильный дизайн, благодаря синим лопастям. Вентилятор имеет прорезиненные углы, которые гасят вибрацию и шум.

Кулер Alucia H4 продается по цене от 35,99 евро.
Комментарии и отзывы Akasa Alucia H4
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