Выпущен процессорный кулер Akasa Alucia H4

Кулер Akasa Alucia H4 имеет полностью черный радиатор, черные тепловые медные трубки с технологией Direct Contact, что обеспечивает высокий уровень отвода тепла. Модель совместима с разъемами LGA2066/2011/1156/1155/1151/1150/1200 и AMD AM4, в далльнейшем будет добавлена поддержка разъема LGA1700. В комплект поставки входит термопаста Akasa T5 Pro-Grade Plus. Вентилятор Alucia H4 придает кулеру стильный дизайн, благодаря синим лопастям. Вентилятор имеет прорезиненные углы, которые гасят вибрацию и шум.
Кулер Alucia H4 продается по цене от 35,99 евро.