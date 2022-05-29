Выпущен смартфон Oppo A57 с батареей емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой 33 Вт

Компания Oppo выпустила смартфон Oppo A57. На данный момент устройство представлено в Таиланде. Цена Oppo A57 в Таиланде составляет 5 499 батов (около 160 долларов). Он поставляется в двух цветах: Glowing Green и Glowing Black.

Oppo A57 оснащен дисплеем с каплевидным вырезом размером 6,56 дюйма. ЖК-панель обеспечивает разрешение HD+ 720 x 1612 пикселей. Есть такие функции, как разблокировка лица и боковой сканер отпечатков пальцев. Построен смартфон на мобильной платформе MediaTek Helio G35. Устройство предлагает 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Работает смартфон под управлением ОС Android 12 и ColorOS 12.1. OppoA57 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. На передней панели находится 8-МП камера для съемки селфи. Задняя камера устройства имеет 13-МП основную камеру, 2-МП датчик глубины и светодиодную вспышку. Устройство предлагает такие функции подключения, как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм.
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