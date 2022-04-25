Выпущен смартфон Samsung Galaxy Jump2

Samsung Galaxy Jump2 был анонсирован в Южной Корее. Как видно из названия, это преемник телефона Galaxy Jump, который дебютировал в мае 2021 года. Первоначальная модель представляла собой обновленную версию Galaxy A32 5G. Точно так же Galaxy Jump2 — это обновленная версия Galaxy M33 5G.

Samsung Galaxy Jump2 оснащен 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Гц. Экран защищен слоем Gorilla Glass 5. На лицевой стороне Jump2 установлена ​​8-мегапиксельная селфи-камера. Задняя камера устройства оснащена 50-мегапиксельной основной камерой с апертурой f/1.8. Он сочетается с 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и парой 2-мегапиксельных камер для макросъемки и добавления эффектов глубины. Устройство работает на ОС Android 12, на которую наложен интерфейс One UI 4.1. Galaxy Jump2 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Устройство питается от неуказанного процессора с тактовой частотой 2,4 ГГц. Jump2 имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. В целях безопасности он имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Телефон предлагает обычные функции подключения, такие как поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.