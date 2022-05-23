Выпущен телевизор Sony Bravia X80K Smart TV с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Audio

Серия смарт-телевизоров Sony Bravia X80K была запущена в Индии. Новейшая линейка 4K Smart TV компании доступна в пяти вариантах дисплея: 75-дюймовый, 65-дюймовый, 55-дюймовый, 50-дюймовый и 43-дюймовый размеры.

Недавно выпущенная линейка смарт-телевизоров Sony Bravia X80K. Утверждается, что дисплей Triluminos Pro от компании улучшает цвета на экране. Рамка имеет черный оттенок, а частота обновления панели составляет 50 Гц. Модели Smart TV оснащены процессором Sony 4K HDR X1. Говорят, что процессор адаптирует изображение к окружающей среде, чтобы обеспечить оптимальное качество просмотра. Модели Sony Bravia X80K Smart TV имеют 16 ГБ встроенной памяти и работают на Google TV на базе Android TV. Пользователи могут получить доступ к магазину Google Play с широким спектром поддерживаемых приложений. Звук на моделях Sony Bravia X80K обрабатывается двумя динамиками мощностью 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Digital Surround и акустической автоматической калибровкой. Модели телевизоров имеют специальный режим с малой задержкой в ​​​​HDMI 2.1 для игр. Варианты подключения включают двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth v4.2, четыре порта HDMI, встроенный Chromecast, аудиоразъем и два порта USB. Прилагаемый пульт поддерживает голосовые команды.
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