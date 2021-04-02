Выпущен защищенный телефон Cat S62 Pro с тепловизором

Caterpillar выпустила свой защищенный телефон Cat S62 Pro на территории США.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1080p. Устройство работает на платформе Snapdragon 660 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора 4000 мАч. На данный момент в нем установлена операционная система Android 10, но производитель заявляет, что выпустит обновление Android 11. Cat S62 Pro имеет 12 МП основную камера.

Cat S62 Pro оснащен тепловизором, благодаря встроенной тепловизионной камере Flir. S62 Pro имеет класс защиты IP68 и IP69. Экран с Gorilla Glass 6 поставляется с заводской защитной пленкой. S62 Pro также соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810, включая устойчивость к вибрации и термическому удару.

Рекомендованная цена устройства составляет 699 долларов.