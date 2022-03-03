Выпущена портативная колонка Sonos Roam SL AirPlay

Sonos выпустила динамик Roam с поддержкой AirPlay2, Bluetooth, Wi-Fi и зарядки Qi. Он также имеет встроенный микрофон с приличным радиусом действия.

Sonos Roam SL отличается настройкой TruePlay, 10-часовым временем автономной работы, защитой от пыли и воды IP67 и опциональной магнитной беспроводной зарядкой. Sonos Roam SL весит всего 0,43 кг и доступен в двух цветах: теневой черный и лунный белый.

Генеральный директор Sonos, Патрик Спенс заявил, что Sonos сосредоточена на выпуске двух новых продуктов в год, хотя подробности пока держатся в секрете. Sonos также приобрела T2 Software в прошлом месяце, и обновленная компания может предложить несколько инновационных предложений и аудиопродуктов более высокого качества. Также упоминается патентная заявка Sonos на гарнитуру Sonos, поданная в Германии.

Комментарии и отзывы Sonos Roam SL AirPlay
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