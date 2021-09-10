Выпущена звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX V2

Creative Technology объявила о выпуске звуковой карты Sound Blaster Audigy FX V2, последнего дополнения к своей знаменитой себя серии Sound Blaster. Новинка отличается улучшенным качеством звука (включая возможность расширения с помощью дочерней платы) и универсальным ПО SmartComms Kit для онлайн-звонков.

Sound Blaster FX V2 основан на технологии Sound Blaster Acoustic Engine, обеспечивающей высококачественный кинематографичный 5.1-канальный объемный звук с высоким разрешением 24 бит 192 кГц. В сочетании с высококачественным ЦАП, обеспечивающим динамический диапазон до 120 дБ, эта звуковая карта обеспечивает возможность качественного воспроизведения звука для фильмов, игр и музыки. А Scout Mode усиливает звук, исходящий от врагов в игре, чтобы пользователи могли быстро определять их местоположение в бою.

Новая звуковая карта поддерживает 5.1 дискретных каналов для акустики, а также виртуальное объемное звучание 5.1 на наушниках (до 600 Ом). Для пользователей, желающих большего, в качестве опции расширения доступна дочерняя плата Sound Blaster Fx V2 DBPRO. С ней пользователи смогут наслаждаться полным объемным звуком 7.1, высококачественным воспроизведением DSD256 и оптическим выходом для еще большего количества возможностей подключения.

Sound Blaster Fx V2 компактна и на 16% меньше предыдущей модели. Она также поставляется со сменными кронштейнами полной и половинной высоты в коробке; сделать установку звуковой карты в ПК проще, чем когда-либо.

Технологии для связи

Sound Blaster FX V2 превосходит стандартную звуковую карту. Она оснащена набором интеллектуальных коммуникационных функций - SmartComms Kit, которые помогают упростить взаимодействие пользователей во время конференц-связи и онлайн-чатов. Благодаря таким функциям, как VoiceDetect, NoiseClean-in и NoiseClean-out, пользователи могут пропустить ненужные манипуляции с элементами управления микрофоном и обеспечить хорошую слышимость во время разговора с другими, не отвлекаясь на раздражающие фоновые шумы.

Цены и доступность

Sound Blaster FX V2 и Sound Blaster FX V2 DB PRO будут доступны в России в ближайшее время по ценам 4990 рублей и 1490 рублей соответственно.
Комментарии и отзывы Creative Sound Blaster Audigy FX V2
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