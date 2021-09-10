Выпущена звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy FX V2

Sound Blaster FX V2 основан на технологии Sound Blaster Acoustic Engine, обеспечивающей высококачественный кинематографичный 5.1-канальный объемный звук с высоким разрешением 24 бит 192 кГц. В сочетании с высококачественным ЦАП, обеспечивающим динамический диапазон до 120 дБ, эта звуковая карта обеспечивает возможность качественного воспроизведения звука для фильмов, игр и музыки. А Scout Mode усиливает звук, исходящий от врагов в игре, чтобы пользователи могли быстро определять их местоположение в бою.
Новая звуковая карта поддерживает 5.1 дискретных каналов для акустики, а также виртуальное объемное звучание 5.1 на наушниках (до 600 Ом). Для пользователей, желающих большего, в качестве опции расширения доступна дочерняя плата Sound Blaster Fx V2 DBPRO. С ней пользователи смогут наслаждаться полным объемным звуком 7.1, высококачественным воспроизведением DSD256 и оптическим выходом для еще большего количества возможностей подключения.
Sound Blaster Fx V2 компактна и на 16% меньше предыдущей модели. Она также поставляется со сменными кронштейнами полной и половинной высоты в коробке; сделать установку звуковой карты в ПК проще, чем когда-либо.