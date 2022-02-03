Выпущены беспроводные наушники BOAT Nirvanaa 751 ANC

Индийский производитель аудиоаксессуаров boAt выпустил полноразмерные беспроводные наушники BOAT Nirvanaa 751 ANC. Наушники boAt Nirvanaa 751 ANC могут похвастаться до 65 часов воспроизведения, поддержкой быстрой зарядки и функцией активного шумоподавления. Гибридный ANC в новых наушниках boAt способен подавлять шум до 33 дБ, благодаря специальной кнопке ANC.

Устройство совместимо с Bluetooth 5.0, а также с портом AUX, если батарея разряжена. Технология быстрой зарядки ASAP обещает до 10 часов воспроизведения при 10 минутах зарядки.

Наушники boAt Nirvanaa 751 ANC будут доступны в черном, серебристом и синем цветах по цене в 54 доллара.

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