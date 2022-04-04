Выпущены беспроводные наушники Boult Audio AirBass ENCore X TWS

Сегодня были представлены беспроводные наушники Boult Audio AirBass ENCore X TWS. Наушники оснащены четырьмя микрофонами, которые обеспечивают шумоподавление окружающей среды (ENC) для разговоров Pro +.

Наушники Boult Audio AirBass ENCore X TWS оснащены высококачественными 10-мм драйверами, которые обеспечивают «мощные басы». Они имеют угловые подушечки для комфортной конструкции корпуса из АБС-пластика. Наушники защищены от влаги по стандарту IPX5, что делает их пригодными для использования во время тренировок. Наушники можно использовать как в стерео режиме, так и в монорежиме. Наушники Boult Audio AirBass ENCore X TWS оснащены сенсорным управлением для регулировки громкости, переключения треков, ответа на звонки или управления голосовыми помощниками. Наушники совместимы с устройствами Android, iOS и Windows и используют Bluetooth v5.1 для подключения. По данным компании, устройство обеспечивает общее воспроизведение до 30 часов.
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