Выпущены беспроводные наушники Just Corseca Stallion

Just Corseca Stallion имеют шикарный дизайн и структуру. Они обеспечивают превосходный стереозвук высокой четкости с богатыми басами. Just Corseca Stallion поддерживает подключение Bluetooth 5.0 с радиусом действия около 15 метров. Just Corseca говорит, что Stallion был разработан, чтобы обеспечить огромное удовлетворение и комфорт пользователя. Он предлагает потрясающую чистоту звука и мощные басы. 100-часовое время автономной работы Stallion является самым высоким показателем в сегменте беспроводных наушников. Они имеют рейтинг IPX8, обеспечивающий защиту от пыли и воды. Шейный ремешок изготовлен из прочного силиконового каучука.