Выпущены беспроводные наушники Just Corseca Stallion

Just Corseca анонсировала беспроводные наушники Stallion Wireless Neckband. Новые беспроводные наушники оснащены полимерным аккумулятором емкостью 800 мАч, обеспечивающим до 100 часов работы. Наушники можно быстро зарядить через порт USB-C. Десять минут зарядки обеспечивают до 10 часов воспроизведения.

Just Corseca Stallion имеют шикарный дизайн и структуру. Они обеспечивают превосходный стереозвук высокой четкости с богатыми басами. Just Corseca Stallion поддерживает подключение Bluetooth 5.0 с радиусом действия около 15 метров. Just Corseca говорит, что Stallion был разработан, чтобы обеспечить огромное удовлетворение и комфорт пользователя. Он предлагает потрясающую чистоту звука и мощные басы. 100-часовое время автономной работы Stallion является самым высоким показателем в сегменте беспроводных наушников. Они имеют рейтинг IPX8, обеспечивающий защиту от пыли и воды. Шейный ремешок изготовлен из прочного силиконового каучука.
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