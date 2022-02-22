Выпущены беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным ободом и возможностью подключения двух устройств

Выпущены новые беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным ободом и возможностью подключения двух устройств.

Lava Probuds N3 имеют прочный корпус и прочные вкладыши. Утверждается, что наушники имеют эргономичный дизайн, который подходит для каждого контура уха. Кроме того, эти наушники имеют магнитные замки, которые можно носить на шее пользователя, когда они не используются. Они поставляются с 9-миллиметровыми усовершенствованными динамическими драйверами для превосходных басов и качества звука. Наушники Lava Probuds N3 имеют класс влагозащиты IPX4. Они поставляются с кнопками на шейном ободе, которые можно использовать для управления музыкой, принятия звонков и активации голосовых помощников, таких как Google Assistant и Siri от Apple. Наушники оснащены аккумулятором емкостью 110 мАч, который обеспечивает до 9 часов воспроизведения без подзарядки. Наушники оснащены технологией быстрой зарядки, и как утверждается, они обеспечивают 180 минут воспроизведения за 20 минут зарядки. Lava Probuds N3 имеют функцию двойного подключения, это означает, что они могут быть подключены к двум устройствам одновременно через Bluetooth v5.0.
Комментарии и отзывы Lava Probuds N3
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