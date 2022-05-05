Выпущены беспроводные наушники Sennheiser Sport True Wireless Earbuds

Сегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser Sport True Wireless. Спортивные наушники Sennheiser Sport True Wireless оснащены преобразователем Sennheiser TrueResponse, который представляет собой 7-миллиметровый динамический аудиодрайвер, который обеспечивает высококачественный звук и мощные басы. Наушники поставляются с функцией Adaptable Acoustic, которая предлагает выбор между открытым или закрытым ушным адаптером. Sennheiser говорит, что в то время как открытый ушной адаптер позволяет проникать окружающему шуму, закрытый ушной адаптер блокирует внешний шум для полного погружения в звук.

Музыку в наушниках Sennheiser Sport True Wireless можно точно настроить с помощью эквалайзера в приложении Smart Control. Они поддерживают кодек Qualcomm aptX, а также такие кодеки AAC и SBC. Наушники также оснащены двумя 2-микрофонными массивами формирования луча. Наушники Sennheiser Sport True Wireless используют Bluetooth v5.2 для подключения и имеют класс защиты IP54 от пыли и воды. Наушники Sennheiser Sport True Wireless обеспечивают в общей сложности 27 часов воспроизведения, из них девять часов работы от наушников и еще 18 часов от футляра. В каждом наушнике находится батарея емкостью 55 мАч, а в зарядном футляре — батарея емкостью 400 мАч, которую можно полностью зарядить примерно за 1,5 часа с помощью кабеля USB Type-C.