Выпущены беспроводные наушники Sennheiser Sport True Wireless Earbuds

Музыку в наушниках Sennheiser Sport True Wireless можно точно настроить с помощью эквалайзера в приложении Smart Control. Они поддерживают кодек Qualcomm aptX, а также такие кодеки AAC и SBC. Наушники также оснащены двумя 2-микрофонными массивами формирования луча. Наушники Sennheiser Sport True Wireless используют Bluetooth v5.2 для подключения и имеют класс защиты IP54 от пыли и воды. Наушники Sennheiser Sport True Wireless обеспечивают в общей сложности 27 часов воспроизведения, из них девять часов работы от наушников и еще 18 часов от футляра. В каждом наушнике находится батарея емкостью 55 мАч, а в зарядном футляре — батарея емкостью 400 мАч, которую можно полностью зарядить примерно за 1,5 часа с помощью кабеля USB Type-C.