Выпущены беспроводные наушники mBlu Lifeme TWS с шумоподавлением 30 Дб

Сегодня были выпущены новые наушники mBlu Lifeme TWS. В сентябре прошлого года Meizu возродила свой бренд mBlu и под ним дебютировала суббренд под названием Lifeme. Для тех, кто не знает, раньше Meizu выпускала смартфоны и сопутствующие аксессуары под брендом mBlu.

Наушники mBlu Lifeme TWS имеют внутриушную конструкцию со стержнем и слегка наклоненными ушными вкладышами для надежной посадки. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IPX4. Устройство оснащено 12-мм динамиком с гибкой подвесной кромкой из ТПУ и композитной диафрагмой для мощного звучания. Центральная часть драйвера изготовлена ​​из материала LCP. mBlu Lifeme предлагает активное шумоподавление на 30 Дб и использует интеллектуальную технологию ENC для четкого и слышимого качества звука во время разговора. Они поставляются с двумя микрофонами. Аудиоустройство поддерживает игровой режим и низкую задержку 5 мс. Они также поддерживают функцию Flyme, и наушники можно подключить к сопряженному смартфону сразу после открытия чехла. Наушники mBlu Lifeme TWS оснащены аккумулятором емкостью 520 мАч, при этом каждый наушник, как утверждается, обеспечивает до 6,5 часов автономной работы и 30 часов с чехлом для зарядки. Устройство поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку.