Выпущены игровые наушники BOAT Immortal 700

Наушники оснащены огромными 50-мм аудиодрайверами, обеспечивающим мощный звук. Наушники также поддерживают 7.1-канальный виртуальный объемный звук, который обеспечивает чистоту звука. BOAT Immortal 700 поддерживают технологию ENx, которая обеспечивает четкость вывода голоса пользователя. Устройство оснащено встроенным пультом дистанционного управления, который позволяет пользователям регулировать громкость и управлять микрофоном.
Кроме того, наушники Immortal 700 оснащены светодиодами RGB с пятью различными режимами.Наушники поставляются с USB-кабелем в оплетке для подключения.