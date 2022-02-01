Выпущены игровые наушники BOAT Immortal 700

Индийский производитель аксессуаров boAt обновил серию игровых наушников Immortal новой доступной моделью, получившей название boAt Immortal 700. Компания впервые представила серию игрового аудио Immortal в прошлом году, выпустив наушники Immortal 1000D и Immortal 200, а позже были представлены наушники Immortal 1300. Новые наушники Immortal 700 этл четвертая гарнитура в линейке, и несмотря на доступную цену, аппаратная часть не разочарует вас.

Наушники оснащены огромными 50-мм аудиодрайверами, обеспечивающим мощный звук. Наушники также поддерживают 7.1-канальный виртуальный объемный звук, который обеспечивает чистоту звука. BOAT Immortal 700 поддерживают технологию ENx, которая обеспечивает четкость вывода голоса пользователя. Устройство оснащено встроенным пультом дистанционного управления, который позволяет пользователям регулировать громкость и управлять микрофоном.

Кроме того, наушники Immortal 700 оснащены светодиодами RGB с пятью различными режимами.Наушники поставляются с USB-кабелем в оплетке для подключения.