Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser CX Plus

Сегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser CX. Наушники обеспечивают повышенный комфорт, звук и созданы для обеспечения высококачественного прослушивания.

Наушники Sennheiser CX Plus оснащены технологией активного шумоподавления, которая позволяет вам слушать любимую музыку, подкасты и совершать звонки, не отвлекаясь. Они также имеют режим «Прозрачности», он пропускает внешний шум, что позволяет пользователю говорить или слышать окружающее пространство, не снимая наушников. По словам Sennheiser, CX Plus предлагает до 24 часов автономной работы. Наушники хорошо спроектированы, стильны и идеально сбалансированы, чтобы обеспечить комфорт. Для ушей разных форм и размеров Sennheiser предлагает четыре размера ушных амбюшур. Наушники также имеют рейтинг IPX4 и оснащены настраиваемым сенсорным управлением. Они поставляются с двумя микрофонами, могут использоваться независимо и поддерживают кодеки SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Наушники будут доступны в двух цветовых вариантах — черном и белом.