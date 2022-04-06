Выпущены новые беспроводные наушники Sennheiser CX Plus

Сегодня были представлены новые беспроводные наушники Sennheiser CX. Наушники обеспечивают повышенный комфорт, звук и созданы для обеспечения высококачественного прослушивания.

Наушники Sennheiser CX Plus оснащены технологией активного шумоподавления, которая позволяет вам слушать любимую музыку, подкасты и совершать звонки, не отвлекаясь. Они также имеют режим «Прозрачности», он пропускает внешний шум, что позволяет пользователю говорить или слышать окружающее пространство, не снимая наушников. По словам Sennheiser, CX Plus предлагает до 24 часов автономной работы. Наушники хорошо спроектированы, стильны и идеально сбалансированы, чтобы обеспечить комфорт. Для ушей разных форм и размеров Sennheiser предлагает четыре размера ушных амбюшур. Наушники также имеют рейтинг IPX4 и оснащены настраиваемым сенсорным управлением. Они поставляются с двумя микрофонами, могут использоваться независимо и поддерживают кодеки SBC, AAC, aptX и aptX Adaptive. Наушники будут доступны в двух цветовых вариантах — черном и белом.
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажу…
Беспроводные наушники final ZE3000 поступили в продажуЯпонский бренд Hi-Fi-аудио final объявил о выпуске беспроводных наушников final ZE3000. …
Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2…
Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2Philips выпустила новые беспроводные наушники TAT2206 и TAT2236. Наушники Philips, очень похожи по функци…
Запуск Honor Earbuds 3 Pro в Китае запланирован на 28 феврал…
Запуск Honor Earbuds 3 Pro в Китае запланирован на 28 февралHonor Earbuds 3 Pro также будут представлены на мероприятии Mobile World Congress, 28 февраля. Honor объя…
Беспроводные наушники 1More ComfoBuds Mini получили шумопода…
Беспроводные наушники 1More ComfoBuds Mini получили шумоподаКомпания 1More пополнила ассортимент погружных беспроводных наушников моделью ComfoBuds Mini, которая оце…
Philips представила беспроводные спортивные наушники Philips…
Philips представила беспроводные спортивные наушники PhilipsPhilips представила беспроводные спортивные наушники Philips TAA4216BK. Новые беспроводные спортивные нау…
Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых нау…
Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых науВ центре внимания сегодня недорогая игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H3. В ней производитель смо…
Apple AirPods Pro 2 выйдет в конце этого года…
Apple AirPods Pro 2 выйдет в конце этого годаМы слышали много слухов о новых Apple AirPods Pro 2, последняя информация говорит что они будут выпущены …
Выпущены беспроводные наушники BOAT Airdopes 111…
Выпущены беспроводные наушники BOAT Airdopes 111Индийский бренд смарт-устройств выпустил новые беспроводные наушники boAt Airdopes 111. …
Обзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 Pro (RZ04-03220100-R3M1). Беспроводные наушники с суперкардиоидным микрофоном
Обзор A4TECH Bloody G535. Игровые наушники с эргономичной конструкциейОбзор A4TECH Bloody G535. Игровые наушники с эргономичной конструкцией
Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых наушниковОбзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых наушников
Обзор Edifier X6. Недорогие наушники с поддержкой aptXОбзор Edifier X6. Недорогие наушники с поддержкой aptX
Обзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофономОбзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1). Игровые наушники 7.1 с кардиодным микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor