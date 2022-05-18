Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja 3

Популярный индийский производитель продуктов AIoT Fire-Boltt выпустил в Индии новые умные часы под названием Fire-Boltt Ninja 3. Ninja 3 оснащен большим 1,69-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 240 x 280 пикселей. Смарт-часы имеют боковую кнопку для удобной навигации по пользовательскому интерфейсу.

Часы предлагают множество функций, связанных со здоровьем, таких как мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени и датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови и сна. Смарт-часы имеют 60 спортивных режимов, включая баскетбол, футбол, теннис, бег, ходьбу и т. д.

Умные часы также имеют встроенные развлекательные игры, такие как Flappy Bird Clone и 2048, в которые можно играть без необходимости подключения к смартфону. Часы также поставляются с несколькими облачными циферблатами. Fire-Boltt утверждает, что Ninja 3 могут работать до 7 дней без подзарядки и имеют сертификат водонепроницаемости IP68. Умные часы оснащены всеми типичными функциями, такими как оповещения о звонках и уведомлениях, управление воспроизведением мультимедиа и т. д.
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