Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja 3

Часы предлагают множество функций, связанных со здоровьем, таких как мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени и датчик SpO2 для контроля уровня кислорода в крови и сна. Смарт-часы имеют 60 спортивных режимов, включая баскетбол, футбол, теннис, бег, ходьбу и т. д.
Умные часы также имеют встроенные развлекательные игры, такие как Flappy Bird Clone и 2048, в которые можно играть без необходимости подключения к смартфону. Часы также поставляются с несколькими облачными циферблатами. Fire-Boltt утверждает, что Ninja 3 могут работать до 7 дней без подзарядки и имеют сертификат водонепроницаемости IP68. Умные часы оснащены всеми типичными функциями, такими как оповещения о звонках и уведомлениях, управление воспроизведением мультимедиа и т. д.