Выпущены саундбары Mivi Fort S60 и S100 с 2.2-канальным выходом

Сегодня были выпущены новейшие саундбары Mivi Fort S60 и S100. Mivi Fort S60 и Fort S100 оснащены 2.2-канальной системой, обеспечивающей сбалансированный звук. Они оснащены двумя встроенными сабвуферами для глубокого баса. Они поставляются с тремя режимами эквалайзера — «Фильмы», «Новости» и «Музыка», что позволяет пользователям настраивать вывод звука в соответствии с просматриваемым контентом.

Саундбары оснащены несколькими вариантами входа, такими как AUX, USB и коаксиальный кабель. Они также оснащены технологией Bluetooth v5 для беспроводной потоковой передачи музыки. По данным компании, эти саундбары имеют радиус действия беспроводной связи до 10 метров. Примечательно, что Mivi Fort S60 обеспечивает выходную мощность звука 60 Вт, а Fort S100 — 100 Вт. Fort S60 и Fort S100 также поставляются с пультом дистанционного управления с элементами управления мультимедиа, переключателями ввода и переключателем профиля звука. Они имеют настенную конструкцию, что делает их подходящими для небольших помещений.
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