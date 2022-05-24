Выпущены умные часы Fire-Boltt Tornado с Bluetooth-вызовом

Сегодня в Индии были выпущен умные часы Fire-Boltt Tornado с Bluetooth-вызовом. Fire-Boltt Tornado оснащены 1,72-дюймовым сенсорным HD-дисплеем со сверхвысоким разрешением 320x380 пикселей. Смарт-часы поддерживают встроенные функции, связанные с вызовами, такие как панель быстрого набора, история вызовов и синхронизация контактов, а также поддержку голосового помощника. Также они поддерживают 30 спортивных режимов.

Умные часы поддерживают вызовы по Bluetooth, что позволяет пользователям звонить прямо с панели набора номера на носимом устройстве. Кроме того, он имеет класс защиты от пыли и воды IP67 и по заявлению компании, они могут работать под водой до 30 минут. Литий-ионный аккумулятор может работать до семи дней без подзарядки. Его размеры 34x39x9,8 мм, а вес 37 грамм.