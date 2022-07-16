Выпущено зарядное устройство Stuffcool 10000mAh Magnetic Powerbank с поддержкой зарядки MagSafe

Компания Stuffcool выпустила свой магнитный беспроводной аккумулятор емкостью 10 000 мАч с зарядкой PD мощностью 20 Вт.

Портативное зарядное устройство выполнено в компактном размере и легко помещается в кармане. Он поддерживает зарядку MagSafe для моделей iPhone 12/13. Беспроводной аккумулятор Stuffcool на 10 000 мАч способен дважды полностью зарядить iPhone 13. Помимо устройств Apple, Powerbank также может обеспечивать беспроводную зарядку Qi для Samsung, Pixel и других совместимых телефонов. Powerbank предлагает быструю проводную зарядку для смартфонов Android мощностью 22,5 Вт QC3.0 через разъем Type-A. Порт Type-C обеспечивает быструю зарядку до 20 Вт.

Цена Stuffcool 10000mAh Magnetic Powerbank составляет 63 доллара.