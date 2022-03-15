Выпуск Honor Magic4 Ultimate Edition состоится 17 марта

Honor уже представила свою линейку Magic4, состоящую из Magic4 и Magic4 Pro, но все еще планирует провести мероприятие на своем внутреннем рынке, где также будет анонсирована новая модель Magic4 Ultimate Edition. Мероприятие должно состояться 17 марта. Судя по предоставленным тизерам, Magic4 Ultimate Edition будет иметь сенсор основной камеры даже большего размера, чем Magic4 Pro, но до сих пор не известны его реальные характеристики.

TEENA получило три новых номера телефонов Honor, которые как предполагается, являются Magic4 (CMA-AN40), Magic4 Pro (VNE-AN00) и Magic4 Ultimate Edition (LGE-AN20). Некоторые слухи предполагают, что новое устройство будет оснащено специальным датчиком Sony большего размера, чем у Magic4 Pro, в то время как остальные характеристики будут более или менее соответствовать версии Pro.