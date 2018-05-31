Выпуском Google Pixel 3 займется производитель смартфонов Nokia

В распоряжении профильного издания Winfuture.de оказался внутренний документ компании Google, в котором указан производитель грядущих флагманских смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Это будут не HTC и не LG, которые выпустили предыдущее поколение Pixel. Это будут не Samsung, Asus, Motorolа или Huawei, работавшие над Nexus. Производством третьего поколения Pixel займется FIH Mobile – дочернее подразделение Foxconn, в обязанности которой, в числе прочих, входит разработка и производство мобильных устройств Nokia для HMD Global. В документе говорится, что обе новинки получат Snapdragon 845. Старшая модель сможет похвастаться новым типом экрана, новыми камерами и датчиками, а Pixel 3 в плане спецификаций окажется на уровне актуальным флагманов.