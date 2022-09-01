Вырез в iPhone 14 Pro будут скрывать очень странным образом

Прошел почти год с тех пор, как мы узнали, что модели iPhone 14 Pro будут поставляться с отверстиями для фронтальной камеры в верхней части дисплея. Хотя с тех пор дизайн подтверждался на протяжении нескольких месяцев, остается загадкой то, как iOS будет обрабатывать вырезы, когда дисплей iPhone включен. Сегодня у нас появилась некая информация по этому поводу, которая выглядит более или менее адекватно. Согласно информации, полученной от MacRumors, вырезы для камер практически не разделены при включении дисплея, вместо этого они выглядят как единая более длинная форма таблетки. Вместо того, чтобы использовать неровный вид, Apple решила отключить пиксели в пустом пространстве между вырезами, придав более унифицированный вид, который будет намного меньше отвлекать при просмотре чего-либо или просто просмотре контента.

Источник также заявил, что Apple намерена визуально расширить затемненные области вокруг вырезов для размещения контента. Например, Apple может сделать область немного шире, чтобы вместить значки состояния слева и справа, или даже расширить ее до большого закругленного квадрата, когда дело доходит до получения уведомлений на iPhone 14 Pro. Изображение возможной реализации было распространено в китайских социальных сетях, и оно показывает, как Apple планирует использовать более рациональный и унифицированный подход с вырезом в форме таблетки в iPhone 14 Pro. Конечно, еще слишком рано что-либо говорить, но Apple проведет мероприятие Far Out через неделю, 7 сентября 2022 года, и если вырез на самом деле выглядит так, то это как минимум странно.
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