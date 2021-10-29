Выручка подразделения смартфонов Sony выросла на 25%

Последний отчет Sony о прибылях и убытках за второй финансовый квартал 2021 года, показывает значительный рост доходов от продаж в подразделении мобильных коммуникаций. Это на 25% больше, чем за тот же квартал прошлого года. Подразделение Sony Mobile заработало 99,1 млрд иен (~ 872,6 млн долларов) во втором квартале 2021 года по сравнению с 79,1 млрд иен (~ 696,8 млн долларов). Sony сообщает, что увеличение этого подразделения связано с увеличением штучных продаж.

Подразделения Sony Music и Film также увеличились: в подразделении Sony Music общий рост составил 29,4% с 402,2 млрд иен (~ 3,5 млрд долларов) во втором квартале 2020 года до 520,8 млрд иен (~ 4,6 млрд долларов) в последнем финансовом квартале. Подразделение Sony по производству фильмов и телевидения в целом увеличилось на 28,9% г / г с 360,6 млрд иен (~ 3,2 млрд долларов) в 2020 году до 464,9 млрд иен (~ 4,1 млрд долларов) в том же квартале в 2021 году. За последние пару лет стратегия Sony в отношении смартфонов изменилась, и теперь больше внимания уделяется предложениям смартфонов премиум-класса среднего и более высокого уровня. Последний выпуск Sony Xperia Pro-I является доказательством этого, и похоже, что актуальность Sony в индустрии смартфонов восстанавливается.
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