Выручка с продажи iPhone упала на 21%

Несмотря на релиз новых смартфонов, компания Apple достаточно плохо переживает пандемию. Например, недавно производитель представил свой новый флагманский смартфон, но это не помогло производителю заработать достаточно денег — если верить аналитикам, продажи смартфонов компании упали почти на четверть. Вероятно, перед новогодними праздниками продажи немного поднимутся, но это весьма плохие новости для акционеров. Дело в том, что если даже новый флагман не спасает производителя от падения общего уровня продаж, то страшно представить, что было бы без релиза новых флагманов. С другой стороны, сейчас у всех производителей смартфонов имеются проблемы с продажами, так как пользователи не горят желанием покупать смартфоны, сидя дома.

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