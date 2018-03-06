Vivo APEX изменил рынок

Во всем мире признали, что смартфон Vivo APEX открыт новую моду на дизайн. Дело в том, что ранее производители активно говорили о том, что неплохо было бы избавиться от камеры на передней панели и показать что-то крутое с дисплеем на всю панель. Однако, отказаться от камеры — слишком дерзкое решение. Для многих эта камера важна, да и иногда она прямо необходима, так что выпускать флагман или массовый продукт без лицевой камеры никто не решался. Тут показали Vivo APEX и стало понятно, что можно спокойно ставить камеру в корпус, чтобы она выезжала, а лицевая панель будет полностью закрыта дисплеем. Это крутое решение, от которого вы получите тьму положительных эмоций, а если фронтальная камера не очень нужна, то можно спокойно не выдвигать камеру и пользоваться лишь крутым железом. Ждем в продаже.