Vivo APEX официально анонсировали

Буквально недавно мы говорили про то, что смартфон Vivo APEX показали на выставке MWC 2018 и что он очень крутой, но его не будут продавать на рынке. Дело в том, что на выставке был лишь прототип и говорить о его релизе было как-то странно, однако теперь официально устройство анонсировали. Это не значит, что завтра вы увидите его в магазинах, скорее всего на релиз продукта уйдет много времени. Но, с другой стороны, если вы хотите себе действительно крутой продукт, которого нет у других пользователей на рынке, то обязательно подождите. Этот гаджет действительно очень крутой, у него отличная начинка и стильный дизайн корпуса. Осталось только дождаться релиза, а там фанаты раскупят новинку как горячие пирожки. Я бы, к примеру, взят без раздумий — слишком уж он крутой, как по мне. А что вы думаете про Vivo APEX?