Vivo Apex выпустят в продажу...

Некоторое время назад пользователи обсуждали крутой концепт Vivo Apex. Этот смартфон без фронтальной камеры многим показался интересным, но на деле его никто не ждал в продаже. Все же, это смартфон с выдвижной камерой и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Такого рода устройство еще не скоро уйдут в массовое производство, особенно если учитывать, что компания только начала свой победоносный путь на рынке флагманов. Однако, уже в июне нам покажут не концепт, а реальный смартфон для продаж. Это будет тот же Vivo Apex, только ему немного подправят некоторые детали и характеристики, чтобы девайс отвечал всем требованиям современного рынка. Но, основные его функции останутся — фронтальная панель полностью покрыта дисплеем, нет ни вставок, ни логотипов, ни камеры с динамиком, только дисплей. Это очень крутой девайс.