Vivo NEX 3 5G скоро выйдет

На просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Vivo NEX 3 5G уже сейчас готов к продаже и его совсем скоро анонсируют. Устройство очень интересное своим набором функций, дизайном и прочими бонусами. Например, у смартфона не будет ничего на фронтальной панели помимо экрана, ведь он будет занимать всю площадь фронтальной панели. Конечно, у смартфона будет самый производительный процессор на рынке, который позволит запускать абсолютно любые современные игры, программы и так далее. И, естественно, у новинки будет поддержка сотовых сетей пятого поколения, что тоже довольно приятная мелочь, пусть эти сети сейчас и не функционируют. Весьма крутой смартфон планируется, вопрос только в его стоимости и недостатках.