Vivo NEX 3S 5G готовится к релизу

Некоторое время назад мы говорили про смартфон Vivo NEX 3S 5G и то, что рано или поздно он должен появиться в официальной продаже. Теперь появилась информация о том, что устройство покажут десятого марта, то есть уже совсем скоро, после чего гаджет отправится в магазины розничной продажи. Пока что говорить о характеристиках гаджета нет особого смысла, так как производитель все равно сам расскажет все детали через несколько дней, а слухи отличаются настолько, что говорить о какой-то реальной производительности пока что рано. Будем надеяться, что продукт порадует нас чем-то помимо производительного процессора и парочки камер, так как это уже сем надоело и хочется чего-то более увлекательного. Инноваций на рынке смартфонов почти нет.