Vivo NEX 3S 5G с выезжающей фронтальной камерой

Компания Vivo представила в Китае на презентаций обновленную версию смартфона NEX 3.

Новинка получила название NEX 3S 5G. Смартфон получил 6.89 дюймовый POLED-дисплей с закругленными краями и разрешение экрана Full HD+. Также новинка получила фронтальную камеру на 16 Мп с выезжающим механизмом.

Основная камера получила три модуля, где главный сенсор Samsung ISOCELL Bright GW1 (f/1.8) на 64 Мп.

За производительность смартфона отвечает новый топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ оперативной памятью типа LPDDR5, а также графический ускоритель Adreno 650. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 44 Вт.

Смартфон ещё получил поддержку сетей пятого поколения 5G, встроенный UFS 3.1, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, поддержка двух SIM, NFC и разъём для наушников.

Работает смартфон под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Funtouch OS 10.