Vivo NEX продвинутый смартфон с тонкими рамками

Девайс NEX A изготовлен на базе новейшего мобильного процессора Snapdragon 710, набор памяти включает в себя 6 ГБ ОЗУ и флэш-носитель на 128 ГБ. Гаджет NEX S снабжен мощной однокристальной системой Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и флэш-носителем на 128 ГБ либо 256 ГБ. Рабочей средой для программного обеспечения служит Funtouch OS 4.0, в основе которой лежит последний релиз Android Oreo.Кроме упомянутого размера 6,59 дюйма, экран новых моделей отличается необычным форматом, равным 19,3:9. Разрешение дисплея при этом составляет 2316 х 1080 пикселей. Стоит также упомянуть и дактилоскопический сканер, вмонтированный в поверхность экрана. Впервые такое решение вендор использовал в модели Vivo X20 Plus UD. Затем экранный сканер был реализован в модели Vivo X21 (аппарат недавно появился в индийских магазинах). Во флагмане NEX S тоже внедрена эта разработка, но уже нового поколения. Представители Vivo уверяют, что теперь процесс идентификации стал на 10 процентов быстрее и в 1,5 раза точнее. Что касается смартфона под названием NEX A, то в этом гаджете присутствует традиционный сканер отпечатков пальцев, который размещен на тыльной панели.Стоимость смартфона составит 280 долларов.