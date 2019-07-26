Vivo Nex 3 и его функции

У Nex 3 не будет никаких вырезов, отверстий — экран займёт максимум пространства. Нижняя и верхняя рамки также будут на «высшем уровне». Ice Universe опубликовал фотографию стекла, которое, по его словам, будет прикрывать дисплей Vivo Nex 3. Оно имеет загнутые почти на 90 градусов края, благодаря чему в отражении снизу кажется, что стекло будет «покрывать» аппарат со всех сторон. Отметим, что Джонни Айв много лет вынашивал идею создать смартфон, похожий на цельный кусок стекла. Похоже, что будущий аппарат Vivo будет максимально приближен к его фантазии.О стоимости новой модели пока неизвестно.