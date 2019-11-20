Vivo S1 Pro стоит 315 долларов

В мае этого года компания Vivo уже представила смартфон Vivo S1 Pro, но теперь, видимо, было принято решение выпустить еще одно устройство с этим же названием. Новинка получила достаточно продвинутый дисплей с большой диагональю, мощную начинку, систему из четырех камер на тыльной панели и весьма приятный дизайн корпуса. Для тех пользователей, которые хотят себе нечто мощное, недорогое и стильное, это прямо лучшее решение на текущий момент. Смартфон продают всего за 315 долларов и это очень даже привлекательно, если посмотреть в сторону потенциальных конкурентов. Все же за эти деньги купить нечто достойное будет довольно трудно, а тут мы получаем очень крутое устройство со всеми необходимыми функциями и возможностями.