Vivo S1 и его функции

Основная камера получит сенсоры на 16 Мп, 2 Мп и 8 Мп, а фронтальная камера – один на 32 Мп. Модель будет отличаться также и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, хотя в китайской версии оный установлены сзади.Vivo S1 станет первым в мире смартфоном на базе этого чипа. Он выполнен по технологии 12-нм и имеет частоту 2 ГГц. Графикой занимается ускоритель ARM Mali-G2. Смартфон также получит OLED панель с разрешением FHD + и диагональю 6.38 дюйма. Емкость АКБ составит 4500 мАч.Стоимость новинки составит 290 долларов.