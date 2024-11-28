Vivo S20 Pro оценен в 470 долларов

Компания Vivo представила среднебюджетный смартфон Vivo S20 Pro, который станет доступен для покупки в Китае 6 декабря по цене в 470, 525 и 550 долларов за версии с 12/256, 16/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинка получила производительный 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9300+, 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и яркостью до 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и ОС Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5 «из коробки».
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