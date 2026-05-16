Vivo S60 показали на первых рендерах

В сети появились первые тизер-изображения смартфона Vivo S60, который в скором времени будет представлен в Китае. По предварительным данным, аппарат получит тыльную панель с меняющимся в зависимости от света отражениями, 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, батарею ёмкостью более 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, тыльную камеру с перископическим модулем на базе датчика Sony серии IMX8, подэкранный ультразвуковой дактилоскопический сенсор, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, металлическую рамку корпуса и поддержку магнитных аксессуаров через совместимые чехлы. Дата презентации пока не раскрывается.