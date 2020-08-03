Vivo S7 официально представлен

В последнее время все больше разработчиков стали выпускать смартфоны топового или среднего уровня с поддержкой сетей пятого поколения. Теперь в свет вышел еще и смартфон Vivo S7, который выглядит достаточно привлекательно и тоже обладает поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Для многих пользователей этого с головой хватает, чтобы заказать себе новый гаджет и наслаждаться его преимуществами, тем более, что стоимость такого смартфона вполне себе адекватная. Все же это не флагман и там нет никаких невероятных технологий, которые бы могли обойтись производителю в большие суммы, так что и для пользователя устройство более-менее доступное. Это круто, когда на рынке есть подобные смартфоны и они удовлетворяют спрос покупателей.