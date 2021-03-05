Vivo S9 первым получил датчик Samsung ISOCELL 2.0

Несколько дней назад был представлен смартфон Vivo S9, которым первым на рынке получил восьмиядерную платформу Dimensity 1100. Второй особенностью этой новинки стала сдвоенная фронтальная камера. Как выяснилось сегодня, Vivo S9 стал первым смартфоном с технологией Samsung ISOCELL 2.0, которая позволяет улучшить качество съемки при недостаточном освещении. Технология используется в 44-Мп датчике изображения.

Смартфон также характеризуется рамкой из авиационного алюминия, толщиной корпуса всего в 7,35 мм и массой 173 грамма, поддержкой сетей 5G, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, пиковой яркостью 600 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей емкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
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