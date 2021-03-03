Vivo S9 выводит на рынок процессор Dimensity 1100

Сегодня смартфоны Vivo S9 и Vivo S9e были представлены в Китае. Смартфон Vivo S9 имеет под капотом 6- нм процессор MediaTek Dimensity 1100, а Vivo S9e оснастили процессором Dimensity 820.

Vivo по-прежнему остается одним из немногих производителей, которые стараются изо всех сил выпускать большинство своих телефонов среднего и верхнего среднего ценового диапазона. Производительность - не единственная цель новых телефонов Vivo, поскольку оба телефона также имеют хорошие камеры.

На задней панели два телефона оснащены задними камерами, расположенными аналогичным образом и помещенными в приподнятый корпус. На задней панели Vivo S9 есть три камеры. Основная камера - это 64-мегапиксельная матрица с оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольная 8-мегапиксельная камера и 2-мегапиксельная макро-камера. Есть две камеры для селфи - основной датчик на 44 МП с автофокусом и сверхширокоугольная камера на 8 МП с портретным объективом для широкоугольных селфи.

Vivo S9e также получила основную заднюю камеру на 64 МП, но без оптической стабилизации изображения. Две другие камеры - это сверхширокоугольная камера 120 ° и макро-камера 4 см. Спереди один 32-мегапиксельный сенсор для селфи.