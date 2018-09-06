Vivo V11 вышел с экранным сканером

В последнее время пользователи активно обсуждали возможность выхода экранного сканера в свет, но большинство из нас сомневались. Технология довольно новая, местами странная, и требует неких доработок, чтобы действительно радовать своего владельца. Однако, вот в продажу поступил смартфон Vivo V11, который относится к среднему классу. Это не флагман, а именно доступная модель, позволяющая каждому купить смартфон и пользоваться совершенно новой технологией. Это круто, особенно если учитывать, что еще в начале лета все говорили, что такого в массовом производстве никогда не будет. Вот, пожалуйста, небольшая, относительно, компания выпускает классные устройства и использует невероятные инновации уже сегодня. Страшно представить, что будет со смартфонами через пять или десять лет. Они летать, наверное, будут.