Vivo V17 Neo и его характеристики

Vivo N17 Neo оснащен NFC и совместим с платёжной системой Google Pay. С помощью данного модуля можно обмениваться контактами с другими пользователями и быстро подключать совместимые аксессуары. Для любителей мобильного гейминга производитель предусмотрел функцию оптимизации Ultra Game Mode, а также Game Countdown, добавляющую к интерфейсу обратный счетчик до начала игры. Вероятность пропуска кадров минимизирует акселератор Multi-Turbo, обеспечивающий плавный игровой процесс.Основных камер у Vivo V17 Neo три: на 16, 8 и 2 мегапикселя. Также имеется светодиодная вспышка. Разрешение фронтальной камеры, размещенной на каплевидном вырезе дисплея, составляет 32 мегапикселя. Производитель оснастил модель ёмким аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой технологии двойной быстрой зарядки.Новинка получила чип MediaTek Helio P 65, изготовленный по 12-нанометровому техпроцессу, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Предусмотрена возможность расширения накопителя посредством microSD-карт.Vivo V17 Neo оснащен 6,38-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 2340х1080 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и функцией Always On Display. Сканер отпечатков пальцев производитель установил непосредственно под дисплей.Стоимость новинки составит 19900 тысяч рублей.