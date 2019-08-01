Vivo V17 Neo выходит на российский рынок

Vivo представляет новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной AI-камерой и сканером отпечатков пальцев на дисплее, поступит в продажу по цене 19 990 рублей. Модель V17 Neo – первый смартфон компании, разработанный с учетом предпочтений российских пользователей.

Передовые технологии, безупречный стиль

Смартфон Vivo V17 Neo воплощает успехи компании в области передового дизайна и высококлассной сборки и представляет свежий «бриллиантовый» паттерн с плавным переходом от голубого оттенка к фиолетовому. Окруженный глубоким черным цветом, этот сверкающий градиент напоминает усеянное звёздами ночное небо

Vivo занимает лидирующие позиции в области сканирования отпечатков пальцев на дисплее с момента запуска первого серийного устройства с этой технологией и не прекращает её совершенствовать. Смартфон V17 Neo разблокируется всего одним прикосновением к экрану, а благодаря множеству анимационных эффектов сам процесс становится ещё проще и увлекательнее.

Благодаря Super AMOLED-дисплею смартфон V17 Neo не расходует много энергии при использовании функции Always On Display. У вас есть возможность проверить время или просмотреть оповещения в любой момент. Кроме того, функцию можно кастомизировать, изменив ее оформление в соответствии с пожеланиями пользователя.

32 Мп фронтальная камера: безупречное качество снимков

V17 Neo оснащен дисплеем Halo FullView™, который занимает 90% фронтальной поверхности. Благодаря безупречной симметрии устройство производит невероятное впечатление, а Super AMOLED-экран с диагональю 6,38 дюйма* и соотношением сторон 19,5:9 позволяет наслаждаться потрясающей картинкой без ограничений.V17 Neo оснащен передовой 32 Мп фронтальной камерой. Разрешение Ultra HD помогает делать чёткие селфи с высокой детализацией. Также смартфон обладает множеством функций для съемки, таких как AI Face Beauty, подсветка для селфи, стикеры дополненной реальности и фотофильтры, превращающие процесс создания селфи в увлекательное занятие.

Тройная AI-камера: профессиональные фото

Благодаря матрице Sony IMX499 смартфон V17 Neo делает качественные снимки с высокой детализацией. Построение композиции портрета с помощью искусственного интеллекта помогает улучшить кадр до идеальных пропорций и запечатлеть прекрасные мгновения вашей жизни.

Впечатляющая производительность: больше приятных впечатлений

Сверхширокоугольная AI-камера расширяет угол обзора до 120 градусов . С её помощью в кадре поместится ещё больше друзей и впечатляющих пейзажей. На групповых фото камера автоматически переключается в сверхширокоугольный режим для создания изображений с большим охватом.V17 Neo построен на базе восьмиядерного процессора, который выполнен по нормам 12 нм техпроцесса, и работает на частоте 2,0 ГГц. Также V17 Neo обладает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти для скорости и удобства работы при одновременном запуске нескольких приложений и игр.

V17 Neo оснащен аккумулятором 4500 мА·ч и поддерживает эксклюзивную технологию двойной быстрой зарядки Vivo. Оставьте внешний аккумулятор дома и сконцентрируйтесь только на главном.

V17 Neo оснащен модулем NFC. Благодаря платежным приложениям, например, Google Pay, смартфон заменит банковскую, кредитную, транспортную или другую пластиковую карту, что очень поможет пользователям в повседневной жизни. Также технология поможет быстро обмениваться контактами и подключаться к другим устройствам с NFC.

Smart-кнопка: Искусственный интеллект в одно касание

Режим Ultra Game Mode создан для того, чтобы пользователи получили максимум удовольствия от игры. Новая функция Game Countdown добавляет всплывающее окно с обратным отсчетом, которое напомнит вам о времени до начала игры. Снижая вероятность пропуска кадров на 300%, акселератор Multi-Turbo делает игровой процесс плавным и увлекательным и как нельзя лучше подходит для геймеров, которым важна скорость.Всего одно нажатие на Smart-кнопку вызывает Google Ассистента, а два — функцию распознавания изображений Jovi. Просто и без лишних усилий. V17 Neo оснащён оптимизированными голосовыми командами. Необходимо быстро активировать функция AI Face Beauty, очистить память смартфона или найти фото еды в галерее? Просто произнесите команду, и V17 Neo мгновенно её исполнит.

Ценообразование и доступность

Функция Распознавания изображений Jovi открывает доступ к сотне популярных торговых интернет-платформ для поиска нужного продукта из полумиллиарда представленных в базе данных. Окунитесь в AI-шоппинг будущего.Новейший смартфон, отвечающий популярным запросам российских потребителей, поступит в продажу 17 августа 2019 года по цене 19 990 рублей. С 1 августа модель будет доступна для предзаказа в официальном интернет-магазине Vivo и у партнеров компании МВидео, МТС, Эльдорадо и др. При оформлении предзаказа клиенты получат ценные подарки.