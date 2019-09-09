Vivo V17 Pro с шестью камерами

На просторах интернета появилась весьма интересная информация о смартфоне V17 Pro от компании Vivo. Источник утверждает, что совсем скоро компания выпустит гаджет сразу с шестью камерами. Две будут расположены в выезжающей панели, которая позволит сделать экран полностью без рамок, при этом качество фотографий на переднюю камеру будет высоким. На тыльной же стороне будет размещена система из четырех камер, которая позволит снимать под широким углом, удаленные объекты, портреты и обычные снимки. Конечно, пока что это лишь информация от малоизвестного источника, но рынок диктует новые правила и, скорее всего, скоро четыре камеры будут у многих компаний. Это позволит привлекать дополнительных покупателей к своему смартфону.