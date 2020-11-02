Vivo V20 SE запущен в Европе за 282 доллара

Vivo V20 SE был впервые представлен в Малайзии в сентябре. Но сегодня компания Vivo официально подтвердила цену Vivo V20 SE в Европе вместе с его доступностью.

Vivo V20 SE дебютировал в Европе по цене 282 доллара и поступит в продажу с 3 ноября 2020 года. Телефон представлен в двух привлекательных цветах, таких как Gravity Black и Aquamarine Green.

Смартфон оснащен 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем с поддержкой полного HD+ разрешения. За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 665 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Система камеры на задней панели Vivo V20 SE имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную камеру для сверхшироких снимков и макросъемку, а также 2-мегапиксельный датчик для добавления эффектов глубины. Есть 32-мегапиксельная фронтальная камера для съемки первоклассных селфи.

Vivo V20 SE питается от аккумулятора емкостью 4100 мАч, который поддерживает технологию FlashCharge мощностью 33 Вт. Он загружается в ОС Android 10 с фирменной оболочкой FunTouch OS 11. В целях безопасности Vivo V20 SE оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Стандартные функции подключения, такие как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.
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