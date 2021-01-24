Vivo V2045 с Snapdragon 870 на подходе

Новый смартфон компании Vivo с номером модели V2045 был замечен на платформе тестирования Geekbench с новым процессором Qualcomm Snapdragon 870.

Теперь это устройство получило одобрение от Bluetooth SIG. Ранее управление Bluetooth SIG одобрило два телефона Vivo, такие как V2045 и V2047. Последний уже стал официальным как Vivo X60 Pro в Китае. Список Bluetooth SIG может быть намеком на то, что его глобальный запуск приближается.

Что касается V2045, список Bluetooth SIG подтвердил поддержку Bluetooth 5.1. Информации о других его характеристиках нет. Помимо намека на наличие чипа Snapdragon 870 , листинг также показал, что он имеет 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Однако другие характеристики Vivo V2045 пока не раскрыты.