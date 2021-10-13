Vivo V21 5G Neon Spark представлен в Индии

Vivo анонсировала смартфон Vivo V21 5G еще в апреле этого года . Он был представлен в привлекательных цветах, таких как Arctic White, Dusk Blue и Sunset Dazzle. Сегодня компания представила четвертый цветовой вариант V21 5G под названием Neon Spark.

Vivo V21 5G Neon Spark имеет 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц. Он имеет оптическую стабилизацию изображения и 44-мегапиксельную фронтальную камеру с автофокусом. Он сочетается с двойным светодиодом. Система задней камеры V21 5G имеет 64-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов и 2-мегапиксельную макро-камеру. Телефон работает под оболочкой FunTouch OS 11.1 на базе Android 11. Смартфон работает на процессоре Dimensity 800U. Он сопровождается оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Питается батареей емкостью 4400 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Он поставляется с другими функциями, такими как поддержка двух SIM-карт, поддержка карт microSD, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C и сканер отпечатков пальцев на дисплее.