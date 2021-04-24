Vivo V21 5G в Индии стартует с 29 апреля

Китайский производитель смартфонов Vivo подтвердила, что дата запуска смартфона Vivo V21 5G в Индии состоится 29 апреля.

Серия смартфонов Vivo V21 изначально будет включать две модели, а именно Vivo V21 5G и Vivo V21e. Эти два устройства будут впервые представлены в Малайзии 27 апреля. Теперь же было подтверждено, что запуск Vivo V21 5G в Индии состоится 29 апреля. А смартфон Vivo V21e, похоже, что не будет представлен в Индии.

Грядущий Vivo V21 5G будет щеголять 6,44-дюймовым дисплеем E3 AMOLED с выемкой в ​​виде капли, максимальной яркостью 800 нит и поддержкой HDR10 +. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 800U в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

В телефоне будет установлена ​​тройная камера, состоящая из основного датчика на 64 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокого блока на 8 МП и макросъемки на 2 МП. На передней панели смартфона будет 44-мегапиксельная селфи-камера с оптической стабилизацией изображения.

Vivo V21 5G будет работать под управлением Android 11 (Funtouch OS 11.x) и питается батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Новинка будет доступна в трех цветах: Sunset Dazzle, Dusk Blue и Arctic White.
Комментарии и отзывы Vivo V21 5G
Новости:
10-дюймовый ноутбук One Mix 4 Platinum оценен в $1380

Компания One Netbook пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью One Mix 4, которая появится в ...
Realme V13 показали на свежих рендерах

В последнее время абсолютно все крупные производители смартфонов плохо следят за секретностью данных о св...
Samsung Display запускает производство панелей для смартфонов в Индии

Компания Samsung Display начала производство дисплеев для смартфонов в Индии. Компания, которая является ...
Xiaomi презентовала складной смартфон Mi Mix Fold

Складные смартфоны в ближайшем будущем станут обыденным делом. Гонка среди производителей идет полным ход...
Xiaomi Mi 11 Ultra появился в Geekbench

Xiaomi проведет мероприятие 29 марта по запуску новых продуктов. Одной из новинок мероприятия станет смар...
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Лучшая беспроводная игровая мышь с подсветкойОбзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Лучшая беспроводная игровая мышь с подсветкой
Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекциейОбзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K
Apple споткнулась с нехваткой микросхем ...
Apple споткнулась с нехваткой микросхем Серия Apple iPhone 12 стала довольно популярной, и новые устройства пользуются огромным спросом. Это помо...
Bang & Olufsen выпускает наушники для ге...
Bang & Olufsen выпускает наушники для геBang & Olufsen представила игровые наушники Beoplay Portal. Модель представлена в трех цветовых вариантах...
Vivo S9 с двойной селфи-камерой появился...
Vivo S9 с двойной селфи-камерой появилсяКомпания Vivo дала старт продажам смартфона Vivo S9, который стал первой моделью на рынке с восьмиядерной...
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагн...
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. ДиагнПредставляем вашему вниманию мультимарочный диагностический сканер Scan Tool Pro Black Edition, позволяющ...
Представлен плата ASRock Z590 OC Formula...
Представлен плата ASRock Z590 OC FormulaКомпания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделью Z590 OC Formula, в создании которой принял у...
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The A...
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The AВышел второй трейлер к игре Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two. Заключительная часть выходит на ПК...
Смартфон Sony Xperia 1 III представят 14...
Смартфон Sony Xperia 1 III представят 14Компания Sony объявила о том, что флагманский смартфон Xperia 1 III будет официально представлен 14 апрел...
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. Лучша...
Обзор Harper Gaming Spigot WGM-01. ЛучшаСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную игровую мышку, которая сумеет привлечь вним...
Nokia 5.4 приедет в США 15 февраля...
Nokia 5.4 приедет в США 15 февраляЧерез несколько недель HMD Global запустит в США свой 4G-смартфон среднего класса Nokia 5.4. Телефон, кот...
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная ко...
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная коКофе в капсулах или молотый? А если в капсулах, то Nespresso или Dolce Gusto? У каждого из этих типов кап...
BOE впервые в истории поставит гибкие OL...
BOE впервые в истории поставит гибкие OLПо слухам , ведущий китайский производитель дисплеев BOE получил одобрение от Samsung Electronics на пост...
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Те...
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. ТеНе так давно мы рассматривали умный чайник Polaris PWK 1755CAD...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
Обзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX REDОбзор Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 (KS13MMRUBL000-0). Механическая клавиатура с MX RED
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor