Vivo V21 5G в Индии стартует с 29 апреля

Китайский производитель смартфонов Vivo подтвердила, что дата запуска смартфона Vivo V21 5G в Индии состоится 29 апреля.

Серия смартфонов Vivo V21 изначально будет включать две модели, а именно Vivo V21 5G и Vivo V21e. Эти два устройства будут впервые представлены в Малайзии 27 апреля. Теперь же было подтверждено, что запуск Vivo V21 5G в Индии состоится 29 апреля. А смартфон Vivo V21e, похоже, что не будет представлен в Индии.

Грядущий Vivo V21 5G будет щеголять 6,44-дюймовым дисплеем E3 AMOLED с выемкой в ​​виде капли, максимальной яркостью 800 нит и поддержкой HDR10 +. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 800U в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти.

В телефоне будет установлена ​​тройная камера, состоящая из основного датчика на 64 МП с оптической стабилизацией изображения, сверхширокого блока на 8 МП и макросъемки на 2 МП. На передней панели смартфона будет 44-мегапиксельная селфи-камера с оптической стабилизацией изображения.

Vivo V21 5G будет работать под управлением Android 11 (Funtouch OS 11.x) и питается батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Новинка будет доступна в трех цветах: Sunset Dazzle, Dusk Blue и Arctic White.