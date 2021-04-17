Vivo V21 SE с Snapdragon 720G замечен в консоли Google Play

В консоли Google Play появился новый смартфон Vivo с номером модели V2061. Официального подтверждения названия смартфона нет, но предполагается, что это устройство Vivo V21 SE. Список консоли Google Play показал, что устройство поддерживает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей и плотность пикселей 440ppi. За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 720G в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Загружаться новинка будет на операционной системе Android 11 из коробки.

Судя по изображению, в смартфоне есть дисплей с каплевидным вырезом, качелька регулировки громкости слева и клавиша включения. Остальные характеристики смартфона пока не известны.
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