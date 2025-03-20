Vivo V50 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч оценен в 400 евро

Компания Vivo выпустила на европейский рынок смартфон Vivo V50 Lite 5G, который уже появился в продаже в Испании по цене в 400 евро за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Новинку оснастили 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1800 нит, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), фирменной кольцевой вспышкой Aura Light, селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP65, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi, Bluetooth и NFC, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 15 с прошивкой Funtouch OS.

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