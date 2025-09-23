Vivo V60 Lite 5G с АКБ на 6500 мАч оценен в 430 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью V60 Lite 5G, которая основана на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7360 Turbo с максимальной частотой 2,5 ГГц. Новинка также получила 6,77-дюймовым AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и сертификацией защиты глаз SGS Low Blue Light для защиты глаз, ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 90-Вт быстрой проводной зарядки, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, прочность по стандарту MIL-STD-810, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также предустановленную ОС Android 15 с прошивкой FuntouchOS 15. Смартфон оценен на дебютном рынке Тайваня в эквивалент 430 и 460 долларов за версии с 8 и 12 ГБ оперативной памяти соответственно.

